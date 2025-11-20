Wrapped Aave Plasma USDT0 Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) danas je $ 1.005, s promjenom od 0.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAPLAUSDT0 u USD je $ 1.005 po WAPLAUSDT0.

Wrapped Aave Plasma USDT0 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,057,702, s količinom u optjecaju od 5.03M WAPLAUSDT0. Tijekom posljednja 24 sata, WAPLAUSDT0 trgovao je između $ 1.004 (niska) i $ 1.006 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.029, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.988984.

U kratkoročnim performansama, WAPLAUSDT0 se kretao +0.00% u posljednjem satu i +0.05% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

Tržišna kapitalizacija $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Količina u optjecaju 5.03M 5.03M 5.03M Ukupna količina 5,033,433.385353 5,033,433.385353 5,033,433.385353

