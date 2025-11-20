Wrapped Aave Plasma USDe Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) danas je $ 1.0, s promjenom od 0.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAPLAUSDE u USD je $ 1.0 po WAPLAUSDE.

Wrapped Aave Plasma USDe trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 23,990, s količinom u optjecaju od 23.99K WAPLAUSDE. Tijekom posljednja 24 sata, WAPLAUSDE trgovao je između $ 0.998233 (niska) i $ 1.001 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.028, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.956016.

U kratkoročnim performansama, WAPLAUSDE se kretao +0.04% u posljednjem satu i +0.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Tržišna kapitalizacija $ 23.99K$ 23.99K $ 23.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.99K$ 23.99K $ 23.99K Količina u optjecaju 23.99K 23.99K 23.99K Ukupna količina 23,985.58655060589 23,985.58655060589 23,985.58655060589

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Aave Plasma USDe je $ 23.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAPLAUSDE je 23.99K, s ukupnom količinom od 23985.58655060589. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.99K.