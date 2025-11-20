Wrapped Aave Optimism WETH Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) danas je $ 4,381.62, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAOPTWETH u USD je $ 4,381.62 po WAOPTWETH.

Wrapped Aave Optimism WETH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,130,118, s količinom u optjecaju od 161.98 WAOPTWETH. Tijekom posljednja 24 sata, WAOPTWETH trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 5,168.19, dok je rekordna najniža cijena bila $ 4,005.73.

U kratkoročnim performansama, WAOPTWETH se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 709.76K$ 709.76K $ 709.76K Količina u optjecaju 161.98 161.98 161.98 Ukupna količina 161.9627963591566 161.9627963591566 161.9627963591566

