Wrapped Aave Gnosis wstETH Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) danas je $ 3,693.15, s promjenom od 1.54% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAGNOWSTETH u USD je $ 3,693.15 po WAGNOWSTETH.

Wrapped Aave Gnosis wstETH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,066,792, s količinom u optjecaju od 828.51 WAGNOWSTETH. Tijekom posljednja 24 sata, WAGNOWSTETH trgovao je između $ 3,504.53 (niska) i $ 3,801.81 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 5,982.55, dok je rekordna najniža cijena bila $ 3,504.53.

U kratkoročnim performansama, WAGNOWSTETH se kretao +0.14% u posljednjem satu i -14.39% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH)

Tržišna kapitalizacija $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Količina u optjecaju 828.51 828.51 828.51 Ukupna količina 829.3042044371399 829.3042044371399 829.3042044371399

