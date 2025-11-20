Wrapped Aave Gnosis WETH Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) danas je $ 3,087.13, s promjenom od 0.73% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAGNOWETH u USD je $ 3,087.13 po WAGNOWETH.

Wrapped Aave Gnosis WETH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,459,560, s količinom u optjecaju od 472.82 WAGNOWETH. Tijekom posljednja 24 sata, WAGNOWETH trgovao je između $ 2,917.76 (niska) i $ 3,194.22 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 5,023.11, dok je rekordna najniža cijena bila $ 2,917.76.

U kratkoročnim performansama, WAGNOWETH se kretao +0.41% u posljednjem satu i -13.86% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Količina u optjecaju 472.82 472.82 472.82 Ukupna količina 472.8187306684333 472.8187306684333 472.8187306684333

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Aave Gnosis WETH je $ 1.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAGNOWETH je 472.82, s ukupnom količinom od 472.8187306684333. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.46M.