Wrapped Aave Gnosis GNO Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) danas je $ 137.37, s promjenom od 6.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAGNOGNO u USD je $ 137.37 po WAGNOGNO.

Wrapped Aave Gnosis GNO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 105,096, s količinom u optjecaju od 769.02 WAGNOGNO. Tijekom posljednja 24 sata, WAGNOGNO trgovao je između $ 133.27 (niska) i $ 147.74 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 171.93, dok je rekordna najniža cijena bila $ 114.31.

U kratkoročnim performansama, WAGNOGNO se kretao +0.92% u posljednjem satu i +8.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

Tržišna kapitalizacija $ 105.10K$ 105.10K $ 105.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 105.10K$ 105.10K $ 105.10K Količina u optjecaju 769.02 769.02 769.02 Ukupna količina 769.0160213629315 769.0160213629315 769.0160213629315

