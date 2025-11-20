Wrapped Aave Ethereum WETH Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) danas je $ 3,201.56, s promjenom od 1.27% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAETHWETH u USD je $ 3,201.56 po WAETHWETH.

Wrapped Aave Ethereum WETH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 105,795,250, s količinom u optjecaju od 33.09K WAETHWETH. Tijekom posljednja 24 sata, WAETHWETH trgovao je između $ 3,036.82 (niska) i $ 3,280.35 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 5,206.48, dok je rekordna najniža cijena bila $ 3,036.82.

U kratkoročnim performansama, WAETHWETH se kretao +0.21% u posljednjem satu i -11.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)

