Wrapped Aave Ethereum USDT Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) danas je $ 1.14, s promjenom od 0.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAETHUSDT u USD je $ 1.14 po WAETHUSDT.

Wrapped Aave Ethereum USDT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 141,485,707, s količinom u optjecaju od 123.99M WAETHUSDT. Tijekom posljednja 24 sata, WAETHUSDT trgovao je između $ 1.14 (niska) i $ 1.15 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.23, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.033.

U kratkoročnim performansama, WAETHUSDT se kretao -0.03% u posljednjem satu i -0.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)

Tržišna kapitalizacija $ 141.49M$ 141.49M $ 141.49M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 141.75M$ 141.75M $ 141.75M Količina u optjecaju 123.99M 123.99M 123.99M Ukupna količina 124,224,640.243392 124,224,640.243392 124,224,640.243392

