Wrapped Aave Ethereum USDC Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) danas je $ 1.15, s promjenom od 0.43% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAETHUSDC u USD je $ 1.15 po WAETHUSDC.

Wrapped Aave Ethereum USDC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 159,012,339, s količinom u optjecaju od 138.59M WAETHUSDC. Tijekom posljednja 24 sata, WAETHUSDC trgovao je između $ 1.15 (niska) i $ 1.16 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.27, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.965606.

U kratkoročnim performansama, WAETHUSDC se kretao -0.04% u posljednjem satu i -0.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC)

Tržišna kapitalizacija $ 159.01M$ 159.01M $ 159.01M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 159.01M$ 159.01M $ 159.01M Količina u optjecaju 138.59M 138.59M 138.59M Ukupna količina 138,592,727.644232 138,592,727.644232 138,592,727.644232

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Aave Ethereum USDC je $ 159.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAETHUSDC je 138.59M, s ukupnom količinom od 138592727.644232. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 159.01M.