Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) danas je $ 3,708.46, s promjenom od 2.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAETHLIDOWSTETH u USD je $ 3,708.46 po WAETHLIDOWSTETH.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,910,680, s količinom u optjecaju od 2.13K WAETHLIDOWSTETH. Tijekom posljednja 24 sata, WAETHLIDOWSTETH trgovao je između $ 3,508.99 (niska) i $ 3,821.29 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 6,300.14, dok je rekordna najniža cijena bila $ 3,160.66.

U kratkoročnim performansama, WAETHLIDOWSTETH se kretao +0.31% u posljednjem satu i -14.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH)

Tržišna kapitalizacija $ 7.91M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.91M Količina u optjecaju 2.13K Ukupna količina 2,134.654939658834

