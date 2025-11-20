Wrapped Aave Ethereum Lido WETH Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) danas je $ 3,116.39, s promjenom od 1.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAETHLIDOWETH u USD je $ 3,116.39 po WAETHLIDOWETH.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,846,398, s količinom u optjecaju od 593.49 WAETHLIDOWETH. Tijekom posljednja 24 sata, WAETHLIDOWETH trgovao je između $ 2,947.82 (niska) i $ 3,206.13 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 5,312.72, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1,900.47.

U kratkoročnim performansama, WAETHLIDOWETH se kretao +0.30% u posljednjem satu i -14.09% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Količina u optjecaju 593.49 593.49 593.49 Ukupna količina 593.4851856275498 593.4851856275498 593.4851856275498

