Wrapped Aave Ethereum Lido GHO Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) danas je $ 1.018, s promjenom od 0.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAETHLIDOGHO u USD je $ 1.018 po WAETHLIDOGHO.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,607,365, s količinom u optjecaju od 13.37M WAETHLIDOGHO. Tijekom posljednja 24 sata, WAETHLIDOGHO trgovao je između $ 1.017 (niska) i $ 1.025 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.11, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.920237.

U kratkoročnim performansama, WAETHLIDOGHO se kretao -0.05% u posljednjem satu i -0.48% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Tržišna kapitalizacija $ 13.61M$ 13.61M $ 13.61M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.61M$ 13.61M $ 13.61M Količina u optjecaju 13.37M 13.37M 13.37M Ukupna količina 13,367,832.13497187 13,367,832.13497187 13,367,832.13497187

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Aave Ethereum Lido GHO je $ 13.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAETHLIDOGHO je 13.37M, s ukupnom količinom od 13367832.13497187. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.61M.