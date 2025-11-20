Wrapped Aave Base wstETH Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) danas je $ 3,661.5, s promjenom od 2.47% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WABASWSTETH u USD je $ 3,661.5 po WABASWSTETH.

Wrapped Aave Base wstETH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 107,599, s količinom u optjecaju od 29.39 WABASWSTETH. Tijekom posljednja 24 sata, WABASWSTETH trgovao je između $ 3,508.69 (niska) i $ 3,787.77 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 8,323.65, dok je rekordna najniža cijena bila $ 3,508.69.

U kratkoročnim performansama, WABASWSTETH se kretao -1.16% u posljednjem satu i -15.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

Tržišna kapitalizacija $ 107.60K$ 107.60K $ 107.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 107.60K$ 107.60K $ 107.60K Količina u optjecaju 29.39 29.39 29.39 Ukupna količina 29.38672544302424 29.38672544302424 29.38672544302424

