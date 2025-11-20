Wrapped Aave Base WETH Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) danas je $ 3,144.35, s promjenom od 1.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WABASWETH u USD je $ 3,144.35 po WABASWETH.

Wrapped Aave Base WETH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 586,696, s količinom u optjecaju od 186.74 WABASWETH. Tijekom posljednja 24 sata, WABASWETH trgovao je između $ 2,974.33 (niska) i $ 3,218.6 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 7,104.16, dok je rekordna najniža cijena bila $ 2,974.33.

U kratkoročnim performansama, WABASWETH se kretao +0.01% u posljednjem satu i -14.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Tržišna kapitalizacija $ 586.70K$ 586.70K $ 586.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 586.70K$ 586.70K $ 586.70K Količina u optjecaju 186.74 186.74 186.74 Ukupna količina 186.7137027893309 186.7137027893309 186.7137027893309

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Aave Base WETH je $ 586.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WABASWETH je 186.74, s ukupnom količinom od 186.7137027893309. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 586.70K.