Trenutačna cijena Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) danas je $ 1.11, s promjenom od 0.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WABASUSDC u USD je $ 1.11 po WABASUSDC.

Wrapped Aave Base USDC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,167,629, s količinom u optjecaju od 3.74M WABASUSDC. Tijekom posljednja 24 sata, WABASUSDC trgovao je između $ 1.09 (niska) i $ 1.13 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.18, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.011.

U kratkoročnim performansama, WABASUSDC se kretao -0.21% u posljednjem satu i -0.18% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Tržišna kapitalizacija $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Količina u optjecaju 3.74M 3.74M 3.74M Ukupna količina 3,739,205.406778 3,739,205.406778 3,739,205.406778

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Aave Base USDC je $ 4.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WABASUSDC je 3.74M, s ukupnom količinom od 3739205.406778. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.17M.