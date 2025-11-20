Wrapped Aave Base GHO Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) danas je $ 1.031, s promjenom od 0.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WABASGHO u USD je $ 1.031 po WABASGHO.

Wrapped Aave Base GHO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,862,012, s količinom u optjecaju od 8.60M WABASGHO. Tijekom posljednja 24 sata, WABASGHO trgovao je između $ 1.02 (niska) i $ 1.042 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.25, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.81731.

U kratkoročnim performansama, WABASGHO se kretao +0.03% u posljednjem satu i +0.54% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO)

Tržišna kapitalizacija $ 8.86M$ 8.86M $ 8.86M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.86M$ 8.86M $ 8.86M Količina u optjecaju 8.60M 8.60M 8.60M Ukupna količina 8,595,790.399201836 8,595,790.399201836 8,595,790.399201836

