Wrapped Aave Base EURC Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) danas je $ 1.18, s promjenom od 0.64% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WABASEURC u USD je $ 1.18 po WABASEURC.

Wrapped Aave Base EURC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 200,431, s količinom u optjecaju od 170.47K WABASEURC. Tijekom posljednja 24 sata, WABASEURC trgovao je između $ 1.18 (niska) i $ 1.18 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.2, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.16.

U kratkoročnim performansama, WABASEURC se kretao -0.04% u posljednjem satu i -0.61% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

Tržišna kapitalizacija $ 200.43K$ 200.43K $ 200.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 200.43K$ 200.43K $ 200.43K Količina u optjecaju 170.47K 170.47K 170.47K Ukupna količina 170,472.565813 170,472.565813 170,472.565813

