Wrapped Aave Avalanche WAVAX Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) danas je $ 15.27, s promjenom od 1.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAAVAWAVAX u USD je $ 15.27 po WAAVAWAVAX.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 46,351, s količinom u optjecaju od 3.03K WAAVAWAVAX. Tijekom posljednja 24 sata, WAAVAWAVAX trgovao je između $ 14.73 (niska) i $ 15.58 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 37.8, dok je rekordna najniža cijena bila $ 9.46.

U kratkoročnim performansama, WAAVAWAVAX se kretao -0.50% u posljednjem satu i -17.49% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)

Tržišna kapitalizacija $ 46.35K$ 46.35K $ 46.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.35K$ 46.35K $ 46.35K Količina u optjecaju 3.03K 3.03K 3.03K Ukupna količina 3,032.903184359832 3,032.903184359832 3,032.903184359832

