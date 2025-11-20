Wrapped Aave Avalanche USDT Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) danas je $ 1.22, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAAVAUSDT u USD je $ 1.22 po WAAVAUSDT.

Wrapped Aave Avalanche USDT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 69,791, s količinom u optjecaju od 57.40K WAAVAUSDT. Tijekom posljednja 24 sata, WAAVAUSDT trgovao je između $ 1.22 (niska) i $ 1.22 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.53, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.574882.

U kratkoročnim performansama, WAAVAUSDT se kretao 0.00% u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Tržišna kapitalizacija $ 69.79K$ 69.79K $ 69.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 69.79K$ 69.79K $ 69.79K Količina u optjecaju 57.40K 57.40K 57.40K Ukupna količina 57,399.564105 57,399.564105 57,399.564105

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Aave Avalanche USDT je $ 69.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAAVAUSDT je 57.40K, s ukupnom količinom od 57399.564105. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.79K.