Wrapped Aave Avalanche USDC Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) danas je $ 1.2, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAAVAUSDC u USD je $ 1.2 po WAAVAUSDC.

Wrapped Aave Avalanche USDC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 44,213, s količinom u optjecaju od 36.85K WAAVAUSDC. Tijekom posljednja 24 sata, WAAVAUSDC trgovao je između $ 1.2 (niska) i $ 1.2 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.51, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.566241.

U kratkoročnim performansama, WAAVAUSDC se kretao 0.00% u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Tržišna kapitalizacija $ 44.21K$ 44.21K $ 44.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.83K$ 43.83K $ 43.83K Količina u optjecaju 36.85K 36.85K 36.85K Ukupna količina 36,535.814306 36,535.814306 36,535.814306

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Aave Avalanche USDC je $ 44.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAAVAUSDC je 36.85K, s ukupnom količinom od 36535.814306. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.83K.