Wrapped Aave Arbitrum wstETH Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) danas je $ 3,695.0, s promjenom od 2.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAARBWSTETH u USD je $ 3,695.0 po WAARBWSTETH.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 600,968, s količinom u optjecaju od 162.64 WAARBWSTETH. Tijekom posljednja 24 sata, WAARBWSTETH trgovao je između $ 3,514.55 (niska) i $ 3,781.32 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 6,078.71, dok je rekordna najniža cijena bila $ 3,514.55.

U kratkoročnim performansama, WAARBWSTETH se kretao -0.12% u posljednjem satu i -14.59% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH)

Tržišna kapitalizacija $ 600.97K$ 600.97K $ 600.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 603.44K$ 603.44K $ 603.44K Količina u optjecaju 162.64 162.64 162.64 Ukupna količina 163.3123575865752 163.3123575865752 163.3123575865752

