Wrapped Aave Arbitrum WETH Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) danas je $ 3,201.84, s promjenom od 2.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAARBWETH u USD je $ 3,201.84 po WAARBWETH.

Wrapped Aave Arbitrum WETH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 523,068, s količinom u optjecaju od 164.34 WAARBWETH. Tijekom posljednja 24 sata, WAARBWETH trgovao je između $ 3,024.34 (niska) i $ 3,276.42 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 5,197.67, dok je rekordna najniža cijena bila $ 3,024.34.

U kratkoročnim performansama, WAARBWETH se kretao +0.00% u posljednjem satu i -14.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH)

Tržišna kapitalizacija $ 523.07K$ 523.07K $ 523.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 523.07K$ 523.07K $ 523.07K Količina u optjecaju 164.34 164.34 164.34 Ukupna količina 164.3410320333 164.3410320333 164.3410320333

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Aave Arbitrum WETH je $ 523.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAARBWETH je 164.34, s ukupnom količinom od 164.3410320333. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 523.07K.