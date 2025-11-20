Wrapped Aave Arbitrum USDT Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) danas je $ 1.21, s promjenom od 0.61% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAARBUSDT u USD je $ 1.21 po WAARBUSDT.

Wrapped Aave Arbitrum USDT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,046,942, s količinom u optjecaju od 3.35M WAARBUSDT. Tijekom posljednja 24 sata, WAARBUSDT trgovao je između $ 1.15 (niska) i $ 1.35 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4.28, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.359434.

U kratkoročnim performansama, WAARBUSDT se kretao +0.29% u posljednjem satu i -0.76% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT)

Tržišna kapitalizacija $ 4.05M$ 4.05M $ 4.05M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.05M$ 4.05M $ 4.05M Količina u optjecaju 3.35M 3.35M 3.35M Ukupna količina 3,348,983.809235 3,348,983.809235 3,348,983.809235

