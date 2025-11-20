Wrapped Aave Arbitrum USDCn Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) danas je $ 1,16, s promjenom od 2,89% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAARBUSDCN u USD je $ 1,16 po WAARBUSDCN.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2 263 254, s količinom u optjecaju od 1,96M WAARBUSDCN. Tijekom posljednja 24 sata, WAARBUSDCN trgovao je između $ 1,1 (niska) i $ 1,35 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4,09, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0,343859.

U kratkoročnim performansama, WAARBUSDCN se kretao +0,29% u posljednjem satu i -0,73% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN)

Tržišna kapitalizacija $ 2,26M$ 2,26M $ 2,26M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2,26M$ 2,26M $ 2,26M Količina u optjecaju 1,96M 1,96M 1,96M Ukupna količina 1 956 055,567377 1 956 055,567377 1 956 055,567377

