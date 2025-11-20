Wrapped Aave Arbitrum GHO Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) danas je $ 1.079, s promjenom od 0.60% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAARBGHO u USD je $ 1.079 po WAARBGHO.

Wrapped Aave Arbitrum GHO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,053,621, s količinom u optjecaju od 4.68M WAARBGHO. Tijekom posljednja 24 sata, WAARBGHO trgovao je između $ 1.048 (niska) i $ 1.098 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.12, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.976544.

U kratkoročnim performansama, WAARBGHO se kretao +0.28% u posljednjem satu i -0.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

Tržišna kapitalizacija $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M Količina u optjecaju 4.68M 4.68M 4.68M Ukupna količina 4,682,460.949886136 4,682,460.949886136 4,682,460.949886136

