Wrapped Aave Arbitrum ezETH Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) danas je $ 3,228.02, s promjenom od 1.89% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAARBEZETH u USD je $ 3,228.02 po WAARBEZETH.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 271,920, s količinom u optjecaju od 84.24 WAARBEZETH. Tijekom posljednja 24 sata, WAARBEZETH trgovao je između $ 3,067.53 (niska) i $ 3,298.37 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 5,048.06, dok je rekordna najniža cijena bila $ 3,067.53.

U kratkoročnim performansama, WAARBEZETH se kretao -0.04% u posljednjem satu i -14.25% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

Tržišna kapitalizacija $ 271.92K$ 271.92K $ 271.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 271.92K$ 271.92K $ 271.92K Količina u optjecaju 84.24 84.24 84.24 Ukupna količina 84.23737950370756 84.23737950370756 84.23737950370756

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Aave Arbitrum ezETH je $ 271.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAARBEZETH je 84.24, s ukupnom količinom od 84.23737950370756. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 271.92K.