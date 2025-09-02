Više o WA7A5

WA7A5 Informacije o cijeni

WA7A5 Bijela knjiga

WA7A5 Službena web stranica

WA7A5 Tokenomija

WA7A5 Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Wrapped A7A5 Logotip

Wrapped A7A5 Cijena (WA7A5)

Neuvršten

1 WA7A5 u USD cijena uživo:

$0.00062778
$0.00062778$0.00062778
+30.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Wrapped A7A5 (WA7A5)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:11:43 (UTC+8)

Wrapped A7A5 (WA7A5) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01311115
$ 0.01311115$ 0.01311115

$ 0
$ 0$ 0

+29.17%

+30.33%

-93.19%

-93.19%

Wrapped A7A5 (WA7A5) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WA7A5trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WA7A5 je $ 0.01311115, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WA7A5 se promijenio za +29.17% u posljednjih sat vremena, +30.33% u posljednjih 24 sata i -93.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped A7A5 (WA7A5)

$ 236.02K
$ 236.02K$ 236.02K

--
----

$ 236.02K
$ 236.02K$ 236.02K

375.79M
375.79M 375.79M

375,794,421.990724
375,794,421.990724 375,794,421.990724

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped A7A5 je $ 236.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WA7A5 je 375.79M, s ukupnom količinom od 375794421.990724. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 236.02K.

Wrapped A7A5 (WA7A5) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wrapped A7A5 u USD iznosila je $ +0.0001461.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wrapped A7A5 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wrapped A7A5 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wrapped A7A5 u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0001461+30.33%
30 dana$ 0-95.05%
60 dana$ 0-95.12%
90 dana$ 0--

Što je Wrapped A7A5 (WA7A5)

wA7A5 is a wrapped version of A7A5. Since A7A5 is a rebasing token, and rebasing tokens are incompatible with some DeFi platforms like decentralized exchanges (DEXs) because their supply constantly changes, disrupting liquidity pools, we created wA7A5, that works without a rebasing mechanism, and it is compatible with DeFi platforms. A7A5 is a rouble-backed stablecoin, maintaining a 1:1 peg to the Russian Rouble. Fiat deposits in Roubles are held in top-tier banks with a correspondent network connected to Kyrgyz Republic and high overnight interest rates. A7A5 is committed to transparency: reserve reports are updated weekly, and independent firms conduct external audits quarterly ensuring full accountability and trust. A7A5 generates revenue from the interest earnings and automatically distributes 50% of this income to all token holders at a random time each day when funds are received in bank deposits. No action is required from token holders to receive these distributions - just hold tokens in the wallet. A7A5 leverages blockchain technology to provide users with direct exposure to the Russian Rouble. It enables various opportunities, including carry trade with other stablecoins and earning on providing liquidity on DeFi platforms such as Curve, Uniswap, and Convex. A7A5 is a stablecoin issued in Kyrgyzstan by the company Old Vector, fully compliant with Kyrgyz legislation on virtual asset service providers (VASP) enacted on January 21, 2022 - the Law of the Kyrgyz Republic “On Virtual Assets” No. 12. The token is regulated under the country’s comprehensive digital asset framework, operates under state supervision, and meets all requirements for fiat backing, regular independent audits, and investor protection.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Wrapped A7A5 (WA7A5)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Wrapped A7A5 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wrapped A7A5 (WA7A5) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wrapped A7A5 (WA7A5) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wrapped A7A5.

Provjerite Wrapped A7A5 predviđanje cijene sada!

WA7A5 u lokalnim valutama

Wrapped A7A5 (WA7A5) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wrapped A7A5 (WA7A5) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WA7A5 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wrapped A7A5 (WA7A5)

Koliko Wrapped A7A5 (WA7A5) vrijedi danas?
Cijena WA7A5 uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WA7A5 u USD?
Trenutačna cijena WA7A5 u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wrapped A7A5?
Tržišna kapitalizacija za WA7A5 je $ 236.02K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WA7A5?
Količina u optjecaju za WA7A5 je 375.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WA7A5?
WA7A5 je postigao ATH cijenu od 0.01311115 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WA7A5?
WA7A5 je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WA7A5?
24-satni obujam trgovanja za WA7A5 je -- USD.
Hoće li WA7A5 još narasti ove godine?
WA7A5 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WA7A5 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:11:43 (UTC+8)

Wrapped A7A5 (WA7A5) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.