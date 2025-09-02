Wrapped A7A5 Cijena (WA7A5)
+29.17%
+30.33%
-93.19%
-93.19%
Wrapped A7A5 (WA7A5) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WA7A5trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WA7A5 je $ 0.01311115, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WA7A5 se promijenio za +29.17% u posljednjih sat vremena, +30.33% u posljednjih 24 sata i -93.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped A7A5 je $ 236.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WA7A5 je 375.79M, s ukupnom količinom od 375794421.990724. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 236.02K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wrapped A7A5 u USD iznosila je $ +0.0001461.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wrapped A7A5 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wrapped A7A5 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wrapped A7A5 u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +0.0001461
|+30.33%
|30 dana
|$ 0
|-95.05%
|60 dana
|$ 0
|-95.12%
|90 dana
|$ 0
|--
wA7A5 is a wrapped version of A7A5. Since A7A5 is a rebasing token, and rebasing tokens are incompatible with some DeFi platforms like decentralized exchanges (DEXs) because their supply constantly changes, disrupting liquidity pools, we created wA7A5, that works without a rebasing mechanism, and it is compatible with DeFi platforms. A7A5 is a rouble-backed stablecoin, maintaining a 1:1 peg to the Russian Rouble. Fiat deposits in Roubles are held in top-tier banks with a correspondent network connected to Kyrgyz Republic and high overnight interest rates. A7A5 is committed to transparency: reserve reports are updated weekly, and independent firms conduct external audits quarterly ensuring full accountability and trust. A7A5 generates revenue from the interest earnings and automatically distributes 50% of this income to all token holders at a random time each day when funds are received in bank deposits. No action is required from token holders to receive these distributions - just hold tokens in the wallet. A7A5 leverages blockchain technology to provide users with direct exposure to the Russian Rouble. It enables various opportunities, including carry trade with other stablecoins and earning on providing liquidity on DeFi platforms such as Curve, Uniswap, and Convex. A7A5 is a stablecoin issued in Kyrgyzstan by the company Old Vector, fully compliant with Kyrgyz legislation on virtual asset service providers (VASP) enacted on January 21, 2022 - the Law of the Kyrgyz Republic “On Virtual Assets” No. 12. The token is regulated under the country’s comprehensive digital asset framework, operates under state supervision, and meets all requirements for fiat backing, regular independent audits, and investor protection.
