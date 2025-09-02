Wrapped A7A5 (WA7A5) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01311115 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +29.17% Promjena cijene (1D) +30.33% Promjena cijene (7D) -93.19%

Wrapped A7A5 (WA7A5) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WA7A5trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WA7A5 je $ 0.01311115, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WA7A5 se promijenio za +29.17% u posljednjih sat vremena, +30.33% u posljednjih 24 sata i -93.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped A7A5 (WA7A5)

Tržišna kapitalizacija $ 236.02K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 236.02K Količina u optjecaju 375.79M Ukupna količina 375,794,421.990724

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped A7A5 je $ 236.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WA7A5 je 375.79M, s ukupnom količinom od 375794421.990724. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 236.02K.