Wrapped 0G Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped 0G (W0G) danas je $ 1.14, s promjenom od 6.33% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije W0G u USD je $ 1.14 po W0G.

Wrapped 0G trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,859,638, s količinom u optjecaju od 12.14M W0G. Tijekom posljednja 24 sata, W0G trgovao je između $ 1.11 (niska) i $ 1.23 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3.31, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.94681.

U kratkoročnim performansama, W0G se kretao -0.35% u posljednjem satu i -12.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped 0G (W0G)

Tržišna kapitalizacija $ 13.86M$ 13.86M $ 13.86M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.86M$ 13.86M $ 13.86M Količina u optjecaju 12.14M 12.14M 12.14M Ukupna količina 12,139,349.0 12,139,349.0 12,139,349.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped 0G je $ 13.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju W0G je 12.14M, s ukupnom količinom od 12139349.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.86M.