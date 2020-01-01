WOWswap (WOW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WOWswap (WOW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WOWswap (WOW) Informacije WOWswap is a decentralized leveraged trading protocol that runs on top of Pancakeswap DEX based on Binance Smart Chain. With WowSwap traders can buy and sell their favorite tokens with up to 5X leverage by borrowing extra BNB from the lending pool. Liquidity providers can supply BNB to the lending pool and receive interest paid by the traders. Službena web stranica: https://wowswap.io/ Kupi WOW odmah!

WOWswap (WOW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WOWswap (WOW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.89K $ 19.89K $ 19.89K Ukupna količina: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju: $ 656.67K $ 656.67K $ 656.67K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 30.29K $ 30.29K $ 30.29K Povijesni maksimum: $ 70.0 $ 70.0 $ 70.0 Povijesni minimum: $ 0.01135594 $ 0.01135594 $ 0.01135594 Trenutna cijena: $ 0.03028657 $ 0.03028657 $ 0.03028657 Saznajte više o cijeni WOWswap (WOW)

WOWswap (WOW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WOWswap (WOW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WOW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WOW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WOW tokena, istražite WOW cijenu tokena uživo!

WOW Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WOW? Naša WOW stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WOW predviđanje cijene tokena odmah!

