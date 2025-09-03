WOWswap (WOW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02982797 24-satna najviša cijena $ 0.03051313 Najviša cijena ikada $ 70.0 Najniža cijena $ 0.01135594 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.20% Promjena cijene (7D) -4.24%

WOWswap (WOW) cijena u stvarnom vremenu je $0.03017042. Tijekom protekla 24 sata, WOWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02982797 i najviše cijene $ 0.03051313, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOW je $ 70.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01135594.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOW se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.20% u posljednjih 24 sata i -4.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WOWswap (WOW)

Tržišna kapitalizacija $ 19.81K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.17K Količina u optjecaju 656.67K Ukupna količina 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WOWswap je $ 19.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOW je 656.67K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.17K.