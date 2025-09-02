WOWO (WOWO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00014072 24-satna najniža cijena $ 0.00015608 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00206658 Najniža cijena $ 0.00007853 Promjena cijene (1H) +2.64% Promjena cijene (1D) -7.46% Promjena cijene (7D) +0.59%

WOWO (WOWO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00014444. Tijekom protekla 24 sata, WOWOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00014072 i najviše cijene $ 0.00015608, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOWO je $ 0.00206658, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00007853.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOWO se promijenio za +2.64% u posljednjih sat vremena, -7.46% u posljednjih 24 sata i +0.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WOWO (WOWO)

Tržišna kapitalizacija $ 107.01K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 137.04K Količina u optjecaju 741.09M Ukupna količina 949,017,100.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WOWO je $ 107.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOWO je 741.09M, s ukupnom količinom od 949017100.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 137.04K.