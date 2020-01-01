Wownero (WOW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wownero (WOW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wownero (WOW) Informacije Wownero is a fairly launched privacy-centric meme coin with no premine. It has a relatively flat emission curve with a capped supply and is the first cryptocurrency to use bulletproofs to reduce transaction size on a mainnet. Službena web stranica: http://wownero.org/ Kupi WOW odmah!

Wownero (WOW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wownero (WOW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.20M $ 4.20M $ 4.20M Ukupna količina: $ 95.70M $ 95.70M $ 95.70M Količina u optjecaju: $ 95.67M $ 95.67M $ 95.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.20M $ 4.20M $ 4.20M Povijesni maksimum: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Povijesni minimum: $ 0.00110858 $ 0.00110858 $ 0.00110858 Trenutna cijena: $ 0.04390952 $ 0.04390952 $ 0.04390952 Saznajte više o cijeni Wownero (WOW)

Wownero (WOW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wownero (WOW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WOW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WOW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WOW tokena, istražite WOW cijenu tokena uživo!

