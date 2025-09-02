Wownero (WOW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03018636 $ 0.03018636 $ 0.03018636 24-satna najniža cijena $ 0.03291342 $ 0.03291342 $ 0.03291342 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03018636$ 0.03018636 $ 0.03018636 24-satna najviša cijena $ 0.03291342$ 0.03291342 $ 0.03291342 Najviša cijena ikada $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 Najniža cijena $ 0.00110858$ 0.00110858 $ 0.00110858 Promjena cijene (1H) +0.39% Promjena cijene (1D) +2.85% Promjena cijene (7D) +2.47% Promjena cijene (7D) +2.47%

Wownero (WOW) cijena u stvarnom vremenu je $0.03168513. Tijekom protekla 24 sata, WOWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03018636 i najviše cijene $ 0.03291342, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOW je $ 2.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00110858.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOW se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, +2.85% u posljednjih 24 sata i +2.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wownero (WOW)

Tržišna kapitalizacija $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Količina u optjecaju 95.63M 95.63M 95.63M Ukupna količina 95,642,746.26466689 95,642,746.26466689 95,642,746.26466689

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wownero je $ 3.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOW je 95.63M, s ukupnom količinom od 95642746.26466689. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.03M.