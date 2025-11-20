Worthless Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Worthless Coin (WORTHLESS) danas je $ 0.00015428, s promjenom od 2.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WORTHLESS u USD je $ 0.00015428 po WORTHLESS.

Worthless Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 154,259, s količinom u optjecaju od 999.89M WORTHLESS. Tijekom posljednja 24 sata, WORTHLESS trgovao je između $ 0.00012694 (niska) i $ 0.00020704 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02278096, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00012694.

U kratkoročnim performansama, WORTHLESS se kretao -0.53% u posljednjem satu i -19.95% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Worthless Coin (WORTHLESS)

Tržišna kapitalizacija $ 154.26K$ 154.26K $ 154.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 154.26K$ 154.26K $ 154.26K Količina u optjecaju 999.89M 999.89M 999.89M Ukupna količina 999,889,781.777081 999,889,781.777081 999,889,781.777081

Trenutačna tržišna kapitalizacija Worthless Coin je $ 154.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WORTHLESS je 999.89M, s ukupnom količinom od 999889781.777081. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 154.26K.