Worthless Cijena danas

Trenutačna cijena Worthless (WORTHLESS) danas je --, s promjenom od 99.93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WORTHLESS u USD je -- po WORTHLESS.

Worthless trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 537.81, s količinom u optjecaju od 1.00B WORTHLESS. Tijekom posljednja 24 sata, WORTHLESS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.09603, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, WORTHLESS se kretao -23.90% u posljednjem satu i -99.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Worthless (WORTHLESS)

Tržišna kapitalizacija $ 537.81$ 537.81 $ 537.81 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 537.81$ 537.81 $ 537.81 Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Worthless je $ 537.81, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WORTHLESS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 537.81.