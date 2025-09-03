Worms Among Us (WORMS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00109254$ 0.00109254 $ 0.00109254 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +8.35% Promjena cijene (7D) +8.35%

Worms Among Us (WORMS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WORMStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WORMS je $ 0.00109254, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WORMS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +8.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Worms Among Us (WORMS)

Tržišna kapitalizacija $ 14.70K$ 14.70K $ 14.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.70K$ 14.70K $ 14.70K Količina u optjecaju 985.70M 985.70M 985.70M Ukupna količina 985,701,030.071771 985,701,030.071771 985,701,030.071771

Trenutačna tržišna kapitalizacija Worms Among Us je $ 14.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WORMS je 985.70M, s ukupnom količinom od 985701030.071771. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.70K.