Više o WORMS

WORMS Informacije o cijeni

WORMS Službena web stranica

WORMS Tokenomija

WORMS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Worms Among Us Logotip

Worms Among Us Cijena (WORMS)

Neuvršten

1 WORMS u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Worms Among Us (WORMS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:20:40 (UTC+8)

Worms Among Us (WORMS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00109254
$ 0.00109254$ 0.00109254

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.35%

+8.35%

Worms Among Us (WORMS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WORMStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WORMS je $ 0.00109254, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WORMS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +8.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Worms Among Us (WORMS)

$ 14.70K
$ 14.70K$ 14.70K

--
----

$ 14.70K
$ 14.70K$ 14.70K

985.70M
985.70M 985.70M

985,701,030.071771
985,701,030.071771 985,701,030.071771

Trenutačna tržišna kapitalizacija Worms Among Us je $ 14.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WORMS je 985.70M, s ukupnom količinom od 985701030.071771. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.70K.

Worms Among Us (WORMS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Worms Among Us u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Worms Among Us u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Worms Among Us u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Worms Among Us u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+16.66%
60 dana$ 0+20.72%
90 dana$ 0--

Što je Worms Among Us (WORMS)

WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Worms Among Us (WORMS)

Službena web-stranica

Worms Among Us Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Worms Among Us (WORMS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Worms Among Us (WORMS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Worms Among Us.

Provjerite Worms Among Us predviđanje cijene sada!

WORMS u lokalnim valutama

Worms Among Us (WORMS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Worms Among Us (WORMS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WORMS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Worms Among Us (WORMS)

Koliko Worms Among Us (WORMS) vrijedi danas?
Cijena WORMS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WORMS u USD?
Trenutačna cijena WORMS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Worms Among Us?
Tržišna kapitalizacija za WORMS je $ 14.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WORMS?
Količina u optjecaju za WORMS je 985.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WORMS?
WORMS je postigao ATH cijenu od 0.00109254 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WORMS?
WORMS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WORMS?
24-satni obujam trgovanja za WORMS je -- USD.
Hoće li WORMS još narasti ove godine?
WORMS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WORMS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:20:40 (UTC+8)

Worms Among Us (WORMS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.