Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Worlds First Memecoin (LOLCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.29M $ 6.29M $ 6.29M Ukupna količina: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Količina u optjecaju: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.29M $ 6.29M $ 6.29M Povijesni maksimum: $ 0.00795894 $ 0.00795894 $ 0.00795894 Povijesni minimum: $ 0.00065843 $ 0.00065843 $ 0.00065843 Trenutna cijena: $ 0.00623133 $ 0.00623133 $ 0.00623133 Saznajte više o cijeni Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Worlds First Memecoin (LOLCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LOLCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LOLCOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LOLCOIN tokena, istražite LOLCOIN cijenu tokena uživo!

LOLCOIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LOLCOIN? Naša LOLCOIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LOLCOIN predviđanje cijene tokena odmah!

