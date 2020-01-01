WorldCoin (WDC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WorldCoin (WDC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WorldCoin (WDC) Informacije Worldcoin is a decentralized cryptocurrency with the objective of it becoming the de-facto digital currency of the globe. Its 30 seconds average transaction confirmation time makes it ideal for everyday micro transactions like the purchase of coffee or groceries. Worldcoin is a deflationary currency with only 265,420,800 coins ever going to be created. Since it is decentralized, there is no central authority that issues this currency unlike fiat currencies. Worldcoin can be seen as a derivative of Bitcoin but much more business friendly due to its high speed transaction confirmation feature. Službena web stranica: http://www.worldcoin.global/ Kupi WDC odmah!

WorldCoin (WDC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WorldCoin (WDC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 365.36K $ 365.36K $ 365.36K Ukupna količina: $ 140.48M $ 140.48M $ 140.48M Količina u optjecaju: $ 140.48M $ 140.48M $ 140.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 365.36K $ 365.36K $ 365.36K Povijesni maksimum: $ 0.03189473 $ 0.03189473 $ 0.03189473 Povijesni minimum: $ 0.00179937 $ 0.00179937 $ 0.00179937 Trenutna cijena: $ 0.0026008 $ 0.0026008 $ 0.0026008 Saznajte više o cijeni WorldCoin (WDC)

WorldCoin (WDC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WorldCoin (WDC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WDC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WDC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WDC tokena, istražite WDC cijenu tokena uživo!

