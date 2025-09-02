Više o WDC

1 WDC u USD cijena uživo:

$0.0026008
$0.0026008
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena WorldCoin (WDC)
WorldCoin (WDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.03189473
$ 0.03189473

$ 0.00179937
$ 0.00179937

--

--

0.00%

0.00%

WorldCoin (WDC) cijena u stvarnom vremenu je $0.0026008. Tijekom protekla 24 sata, WDCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WDC je $ 0.03189473, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00179937.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WDC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WorldCoin (WDC)

$ 365.36K
$ 365.36K

--
----

$ 365.36K
$ 365.36K

140.48M
140.48M

140,480,247.0
140,480,247.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WorldCoin je $ 365.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WDC je 140.48M, s ukupnom količinom od 140480247.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 365.36K.

WorldCoin (WDC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz WorldCoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz WorldCoin u USD iznosila je $ +0.0011573484.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz WorldCoin u USD iznosila je $ +0.0006199422.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz WorldCoin u USD iznosila je $ -0.0003919156751319993.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0011573484+44.50%
60 dana$ +0.0006199422+23.84%
90 dana$ -0.0003919156751319993-13.09%

Što je WorldCoin (WDC)

Worldcoin is a decentralized cryptocurrency with the objective of it becoming the de-facto digital currency of the globe. Its 30 seconds average transaction confirmation time makes it ideal for everyday micro transactions like the purchase of coffee or groceries. Worldcoin is a deflationary currency with only 265,420,800 coins ever going to be created. Since it is decentralized, there is no central authority that issues this currency unlike fiat currencies. Worldcoin can be seen as a derivative of Bitcoin but much more business friendly due to its high speed transaction confirmation feature.

Resurs WorldCoin (WDC)

Službena web-stranica

WorldCoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WorldCoin (WDC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WorldCoin (WDC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WorldCoin.

Provjerite WorldCoin predviđanje cijene sada!

WDC u lokalnim valutama

WorldCoin (WDC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WorldCoin (WDC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WDC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WorldCoin (WDC)

Koliko WorldCoin (WDC) vrijedi danas?
Cijena WDC uživo u USD je 0.0026008 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WDC u USD?
Trenutačna cijena WDC u USD je $ 0.0026008. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WorldCoin?
Tržišna kapitalizacija za WDC je $ 365.36K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WDC?
Količina u optjecaju za WDC je 140.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WDC?
WDC je postigao ATH cijenu od 0.03189473 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WDC?
WDC je vidio ATL cijenu od 0.00179937 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WDC?
24-satni obujam trgovanja za WDC je -- USD.
Hoće li WDC još narasti ove godine?
WDC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WDC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
