WorldCoin (WDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03189473$ 0.03189473 $ 0.03189473 Najniža cijena $ 0.00179937$ 0.00179937 $ 0.00179937 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

WorldCoin (WDC) cijena u stvarnom vremenu je $0.0026008. Tijekom protekla 24 sata, WDCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WDC je $ 0.03189473, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00179937.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WDC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WorldCoin (WDC)

Tržišna kapitalizacija $ 365.36K$ 365.36K $ 365.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 365.36K$ 365.36K $ 365.36K Količina u optjecaju 140.48M 140.48M 140.48M Ukupna količina 140,480,247.0 140,480,247.0 140,480,247.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WorldCoin je $ 365.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WDC je 140.48M, s ukupnom količinom od 140480247.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 365.36K.