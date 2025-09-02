World Friendship Cash (WFCA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.03514136 24-satna najviša cijena $ 0.03975347 Najviša cijena ikada $ 2.37 Najniža cijena $ 0.00139981 Promjena cijene (1H) +1.37% Promjena cijene (1D) +11.24% Promjena cijene (7D) +3.56%

World Friendship Cash (WFCA) cijena u stvarnom vremenu je $0.04007931. Tijekom protekla 24 sata, WFCAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03514136 i najviše cijene $ 0.03975347, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WFCA je $ 2.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00139981.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WFCA se promijenio za +1.37% u posljednjih sat vremena, +11.24% u posljednjih 24 sata i +3.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu World Friendship Cash (WFCA)

Tržišna kapitalizacija $ 16.42M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.08M Količina u optjecaju 409.61M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija World Friendship Cash je $ 16.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WFCA je 409.61M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.08M.