World Computer Money Cijena danas

Trenutačna cijena World Computer Money (WCM) danas je --, s promjenom od 3.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WCM u USD je -- po WCM.

World Computer Money trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 32,030, s količinom u optjecaju od 924.93M WCM. Tijekom posljednja 24 sata, WCM trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00125507, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, WCM se kretao -- u posljednjem satu i -24.86% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu World Computer Money (WCM)

Tržišna kapitalizacija $ 32.03K$ 32.03K $ 32.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.03K$ 32.03K $ 32.03K Količina u optjecaju 924.93M 924.93M 924.93M Ukupna količina 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

