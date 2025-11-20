World Cat Cijena danas

Trenutačna cijena World Cat (WORLD CAT) danas je $ 0.00775334, s promjenom od 8.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WORLD CAT u USD je $ 0.00775334 po WORLD CAT.

World Cat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 619,461, s količinom u optjecaju od 80.00M WORLD CAT. Tijekom posljednja 24 sata, WORLD CAT trgovao je između $ 0.00757497 (niska) i $ 0.00874125 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.09714, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, WORLD CAT se kretao -0.59% u posljednjem satu i -31.84% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu World Cat (WORLD CAT)

Tržišna kapitalizacija $ 619.46K$ 619.46K $ 619.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 619.46K$ 619.46K $ 619.46K Količina u optjecaju 80.00M 80.00M 80.00M Ukupna količina 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756

Trenutačna tržišna kapitalizacija World Cat je $ 619.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WORLD CAT je 80.00M, s ukupnom količinom od 79999978.71555756. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 619.46K.