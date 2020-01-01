WOPEN (WOPEN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WOPEN (WOPEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WOPEN (WOPEN) Informacije The Open Crypto Foundation (OCF) represents a paradigm shift in the blockchain ecosystem, establishing a robust framework for secure, transparent, and interoperable decentralized applications. Our mission encompasses the development of cutting-edge cryptographic solutions, the implementation of advanced consensus mechanisms, and the creation of a comprehensive ecosystem that prioritizes security, scalability, and user sovereignty. Through our subsidiary OpenLabs, we are pioneering the OpenNet blockchain protocol, a next-generation distributed ledger technology that integrates zero-knowledge proofs, sharding mechanisms, and cross-chain interoperability protocols to deliver unprecedented performance and security guarantees. The token economics of OpenNet are designed to create a synergistic relationship between utility, security, and decentralized governance. The open token fuels network activity and application usage, while the stake token secures the network through PoS and empowers the community DAO. The initial allocation provides a foundation, but the long-term evolution of supply, rewards, and resource allocation is placed firmly in the hands of the stake holders. Službena web stranica: https://opencryptofoundation.com/ Bijela knjiga: https://opencryptofoundation.com/whitepaper Kupi WOPEN odmah!

WOPEN (WOPEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WOPEN (WOPEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.07K $ 6.07K $ 6.07K Ukupna količina: $ 968.59M $ 968.59M $ 968.59M Količina u optjecaju: $ 968.59M $ 968.59M $ 968.59M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.07K $ 6.07K $ 6.07K Povijesni maksimum: $ 0.00058278 $ 0.00058278 $ 0.00058278 Povijesni minimum: $ 0.00000553 $ 0.00000553 $ 0.00000553 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni WOPEN (WOPEN)

WOPEN (WOPEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WOPEN (WOPEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WOPEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WOPEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WOPEN tokena, istražite WOPEN cijenu tokena uživo!

