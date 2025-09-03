Više o WOPEN

WOPEN Logotip

WOPEN Cijena (WOPEN)

Neuvršten

1 WOPEN u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena WOPEN (WOPEN)
WOPEN (WOPEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.86%

+7.86%

WOPEN (WOPEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WOPENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOPEN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOPEN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WOPEN (WOPEN)

$ 6.22K
$ 6.22K$ 6.22K

--
----

$ 6.22K
$ 6.22K$ 6.22K

968.59M
968.59M 968.59M

968,590,491.631163
968,590,491.631163 968,590,491.631163

Trenutačna tržišna kapitalizacija WOPEN je $ 6.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOPEN je 968.59M, s ukupnom količinom od 968590491.631163. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.22K.

WOPEN (WOPEN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz WOPEN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz WOPEN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz WOPEN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz WOPEN u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-10.73%
60 dana$ 0-91.05%
90 dana$ 0--

Što je WOPEN (WOPEN)

The Open Crypto Foundation (OCF) represents a paradigm shift in the blockchain ecosystem, establishing a robust framework for secure, transparent, and interoperable decentralized applications. Our mission encompasses the development of cutting-edge cryptographic solutions, the implementation of advanced consensus mechanisms, and the creation of a comprehensive ecosystem that prioritizes security, scalability, and user sovereignty. Through our subsidiary OpenLabs, we are pioneering the OpenNet blockchain protocol, a next-generation distributed ledger technology that integrates zero-knowledge proofs, sharding mechanisms, and cross-chain interoperability protocols to deliver unprecedented performance and security guarantees. The token economics of OpenNet are designed to create a synergistic relationship between utility, security, and decentralized governance. The open token fuels network activity and application usage, while the stake token secures the network through PoS and empowers the community DAO. The initial allocation provides a foundation, but the long-term evolution of supply, rewards, and resource allocation is placed firmly in the hands of the stake holders.

WOPEN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WOPEN (WOPEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WOPEN (WOPEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WOPEN.

Provjerite WOPEN predviđanje cijene sada!

WOPEN u lokalnim valutama

WOPEN (WOPEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WOPEN (WOPEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WOPEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WOPEN (WOPEN)

Koliko WOPEN (WOPEN) vrijedi danas?
Cijena WOPEN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WOPEN u USD?
Trenutačna cijena WOPEN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WOPEN?
Tržišna kapitalizacija za WOPEN je $ 6.22K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WOPEN?
Količina u optjecaju za WOPEN je 968.59M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WOPEN?
WOPEN je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WOPEN?
WOPEN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WOPEN?
24-satni obujam trgovanja za WOPEN je -- USD.
Hoće li WOPEN još narasti ove godine?
WOPEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WOPEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
WOPEN (WOPEN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.