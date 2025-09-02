Woonkly (WOOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) -32.36% Promjena cijene (7D) -29.03% Promjena cijene (7D) -29.03%

Woonkly (WOOP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WOOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOOP je $ 1.46, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOOP se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -32.36% u posljednjih 24 sata i -29.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Woonkly (WOOP)

Tržišna kapitalizacija $ 184.72K$ 184.72K $ 184.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 184.72K$ 184.72K $ 184.72K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Woonkly je $ 184.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOOP je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 184.72K.