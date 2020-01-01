WOOHOO (WOOHOO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WOOHOO (WOOHOO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WOOHOO (WOOHOO) Informacije WOOHOO - Welcome to ROAR THE MEME! The 52099 On-Chain WOOHOO Fest. Only Howlers Are Real Web3 Natives! WOOHOO is powered by the BrightONE community and driven by BrightHub Finance. Fuel your roar with $WOOHOO on BNB Chain leveraging 4TISO and airdrops rituals. Mint, Earn and Stake for drops. Enjoy lightning-fast swaps and community-driven meme events. No whales, just roaring believers. Collect exclusive NFTs and govern the tribe via ROARDAO. Službena web stranica: https://woohoo.love Bijela knjiga: https://docs.woohoo.love/ Kupi WOOHOO odmah!

WOOHOO (WOOHOO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WOOHOO (WOOHOO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 55.40 $ 55.40 $ 55.40 Ukupna količina: $ 52.00M $ 52.00M $ 52.00M Količina u optjecaju: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.44K $ 1.44K $ 1.44K Povijesni maksimum: $ 0.840831 $ 0.840831 $ 0.840831 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni WOOHOO (WOOHOO)

WOOHOO (WOOHOO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WOOHOO (WOOHOO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WOOHOO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WOOHOO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WOOHOO tokena, istražite WOOHOO cijenu tokena uživo!

WOOHOO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WOOHOO? Naša WOOHOO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WOOHOO predviđanje cijene tokena odmah!

