WOOHOO (WOOHOO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.840831$ 0.840831 $ 0.840831 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -21.52% Promjena cijene (7D) -21.52%

WOOHOO (WOOHOO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WOOHOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOOHOO je $ 0.840831, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOOHOO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -21.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WOOHOO (WOOHOO)

Tržišna kapitalizacija $ 55.40$ 55.40 $ 55.40 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.44K$ 1.44K $ 1.44K Količina u optjecaju 2.00M 2.00M 2.00M Ukupna količina 52,000,000.0 52,000,000.0 52,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WOOHOO je $ 55.40, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOOHOO je 2.00M, s ukupnom količinom od 52000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.44K.