Woofi the genius dog (WOOFI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Woofi the genius dog (WOOFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Woofi the genius dog (WOOFI) Informacije

We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana.

the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily.

This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto

Službena web stranica:
https://www.wooficoin.com/

Woofi the genius dog (WOOFI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Woofi the genius dog (WOOFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 631.85K
Ukupna količina:
$ 991.12M
Količina u optjecaju:
$ 991.12M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 631.85K
Povijesni maksimum:
$ 0.00595592
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00063751
Woofi the genius dog (WOOFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Woofi the genius dog (WOOFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WOOFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WOOFI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WOOFI tokena, istražite WOOFI cijenu tokena uživo!

WOOFI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WOOFI? Naša WOOFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.