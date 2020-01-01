Woofi the genius dog (WOOFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Woofi the genius dog (WOOFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Woofi the genius dog (WOOFI) Informacije We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana. the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily. This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto Službena web stranica: https://www.wooficoin.com/ Kupi WOOFI odmah!

Woofi the genius dog (WOOFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Woofi the genius dog (WOOFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 631.85K $ 631.85K $ 631.85K Ukupna količina: $ 991.12M $ 991.12M $ 991.12M Količina u optjecaju: $ 991.12M $ 991.12M $ 991.12M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 631.85K $ 631.85K $ 631.85K Povijesni maksimum: $ 0.00595592 $ 0.00595592 $ 0.00595592 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00063751 $ 0.00063751 $ 0.00063751 Saznajte više o cijeni Woofi the genius dog (WOOFI)

Woofi the genius dog (WOOFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Woofi the genius dog (WOOFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WOOFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WOOFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WOOFI tokena, istražite WOOFI cijenu tokena uživo!

WOOFI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WOOFI? Naša WOOFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WOOFI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!