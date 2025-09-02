Više o WOOFI

Woofi the genius dog Logotip

Woofi the genius dog Cijena (WOOFI)

Neuvršten

1 WOOFI u USD cijena uživo:

$0.00064637
+0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Woofi the genius dog (WOOFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:11:21 (UTC+8)

Woofi the genius dog (WOOFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00062562
24-satna najniža cijena
$ 0.00065143
24-satna najviša cijena

$ 0.00062562
$ 0.00065143
$ 0.00595592
$ 0.00005062
-0.15%

+0.48%

-7.75%

-7.75%

Woofi the genius dog (WOOFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00064637. Tijekom protekla 24 sata, WOOFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00062562 i najviše cijene $ 0.00065143, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOOFI je $ 0.00595592, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005062.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOOFI se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, +0.48% u posljednjih 24 sata i -7.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Woofi the genius dog (WOOFI)

$ 643.11K
--
$ 643.11K
991.12M
991,119,146.48
Trenutačna tržišna kapitalizacija Woofi the genius dog je $ 643.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOOFI je 991.12M, s ukupnom količinom od 991119146.48. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 643.11K.

Woofi the genius dog (WOOFI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Woofi the genius dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Woofi the genius dog u USD iznosila je $ -0.0002495469.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Woofi the genius dog u USD iznosila je $ -0.0005299751.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Woofi the genius dog u USD iznosila je $ -0.004730058565220486.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.48%
30 dana$ -0.0002495469-38.60%
60 dana$ -0.0005299751-81.99%
90 dana$ -0.004730058565220486-87.97%

Što je Woofi the genius dog (WOOFI)

We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana. the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily. This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto

Resurs Woofi the genius dog (WOOFI)

Službena web-stranica

Woofi the genius dog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Woofi the genius dog (WOOFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Woofi the genius dog (WOOFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Woofi the genius dog.

Provjerite Woofi the genius dog predviđanje cijene sada!

WOOFI u lokalnim valutama

Woofi the genius dog (WOOFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Woofi the genius dog (WOOFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WOOFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Woofi the genius dog (WOOFI)

Koliko Woofi the genius dog (WOOFI) vrijedi danas?
Cijena WOOFI uživo u USD je 0.00064637 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WOOFI u USD?
Trenutačna cijena WOOFI u USD je $ 0.00064637. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Woofi the genius dog?
Tržišna kapitalizacija za WOOFI je $ 643.11K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WOOFI?
Količina u optjecaju za WOOFI je 991.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WOOFI?
WOOFI je postigao ATH cijenu od 0.00595592 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WOOFI?
WOOFI je vidio ATL cijenu od 0.00005062 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WOOFI?
24-satni obujam trgovanja za WOOFI je -- USD.
Hoće li WOOFI još narasti ove godine?
WOOFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WOOFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:11:21 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.