Woofi the genius dog (WOOFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00062562 $ 0.00062562 $ 0.00062562 24-satna najniža cijena $ 0.00065143 $ 0.00065143 $ 0.00065143 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00062562$ 0.00062562 $ 0.00062562 24-satna najviša cijena $ 0.00065143$ 0.00065143 $ 0.00065143 Najviša cijena ikada $ 0.00595592$ 0.00595592 $ 0.00595592 Najniža cijena $ 0.00005062$ 0.00005062 $ 0.00005062 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) +0.48% Promjena cijene (7D) -7.75% Promjena cijene (7D) -7.75%

Woofi the genius dog (WOOFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00064637. Tijekom protekla 24 sata, WOOFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00062562 i najviše cijene $ 0.00065143, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOOFI je $ 0.00595592, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005062.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOOFI se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, +0.48% u posljednjih 24 sata i -7.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Woofi the genius dog (WOOFI)

Tržišna kapitalizacija $ 643.11K$ 643.11K $ 643.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 643.11K$ 643.11K $ 643.11K Količina u optjecaju 991.12M 991.12M 991.12M Ukupna količina 991,119,146.48 991,119,146.48 991,119,146.48

Trenutačna tržišna kapitalizacija Woofi the genius dog je $ 643.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOOFI je 991.12M, s ukupnom količinom od 991119146.48. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 643.11K.