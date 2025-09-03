woofer (WOOFER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.28% Promjena cijene (7D) +10.93% Promjena cijene (7D) +10.93%

woofer (WOOFER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WOOFERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOOFER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOOFER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.28% u posljednjih 24 sata i +10.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu woofer (WOOFER)

Tržišna kapitalizacija $ 19.21K$ 19.21K $ 19.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.21K$ 19.21K $ 19.21K Količina u optjecaju 4.28B 4.28B 4.28B Ukupna količina 4,283,316,680.7 4,283,316,680.7 4,283,316,680.7

Trenutačna tržišna kapitalizacija woofer je $ 19.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOOFER je 4.28B, s ukupnom količinom od 4283316680.7. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.21K.